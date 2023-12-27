شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تعود من باريس لاستئناف تصوير مسلسلها "صيد العقارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة غادة عبد الرازق من باريس مساء اليوم، لاستئناف تصوير مسلسلها "صيد العقارب" المقرر عرضه في رمضان، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، حيث سافرت غادة لاستكمال شراء ملابس الشخصية التي تقدمها في المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة

وكانت غادة قد بدأت تصوير المسلسل الأسبوع الماضى بمدينة الشيخ زايد داخل إحدى المستشفيات، وجمعت المشاهد الأولى الفنانون غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، أحمد جمال سعيد، أحمد ماجد، عماد صفوت، سامية عاطف، عزوز عادل، وآخرون.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح ، ونخبه من النجوم ، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.