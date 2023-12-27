شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمى لفيلم "مقسوم" وطرحه فى السينمات 18 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "مقسوم" البوستر الرسمي للعمل والذى تصدره أبطاله: ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، وأعلن القائمون على العمل عن طرحه في دور العرض يوم 18 يناير المقبل للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.



البوستر الرسمى لفيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

يذكر أن بطلة الفيلم، ليلي علوى تستعد لاستئناف تصوير فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" منتصف شهر يناير المقبل فى مدينة الغردقة، وذلك بعد تصوير يومين فى أحداثه بالقاهرة الأسبوع الماضى، والعمل بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وعرض للنجمة ليلى علوى مؤخراً فيلم "آل شنب" بمهرجان الجونة السينمائى، وشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بين أفراد العائلة.