محمد فراج يكشف عن إصابته في “بطن الحوت”.. بسبب هذا الممثل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان محمد فراج ضيفاً على بوداكست نشرته قناة منصة “شاهد” الرسمية عبر “يوتيوب” حيث كشف تفاصيل إصابته بسبب الفنان باسم سمرة في كواليس تصوير مسلسل “بطن الحوت”.

وتحدث محمد فراج في الفيديو عن موقف جمعه بالفنان باسم سمرة خلال تصوير أحد مشاهد المسلسل، وكيف اندمج الأخير في تجسيد الشخصية لدرجة أن أصابه في قدمه.

مستلهمةً من قصة “قابيل” و”هابيل”، تدور أحداث مسلسل “بطن الحوت” حول الصراع بين الخير والشر، وهو من عروض منصة شاهد الأصلية، ويتناول قصة شاب ملتزم دينياً، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حين يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه يكتشف أنه أمام امتحان خطِر ومضطر لإدارة إمبراطورية غامضة. ويطرح العمل تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة… فهل يتمكن الشاب من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم؟ وكيف سيواجه العائلة والأم والأخ الأكبر بعد المفاجآت التي اكتشفها؟

مسلسل “بطن الحوت”، قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، ويشارك في بطولته: أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، عصام عمر، يوسف عثمان، حسام الحسيني، سماح أنور، عبد العزيز مخيون وبسمة.