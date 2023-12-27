فنانة شهيرة تهاجم روبي بقوّة وتؤكد: مقارنتها بـ أم كلثوم “إهانة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّت الفنانة ومقدّمة البرامج سارة نخلة هجوماً حاداً على الفنانة روبي بعد أزمة أغنيتها الأخيرة “٣ ساعات متواصلة”، والتي تصدّرت التريند خلال الساعات الماضية.

وقالت سارة خلال برنامج “فيس أوف” الذي تقدّمه على شاشة قناة “هي”: “مش كل الدعاية هي دعاية جميلة لأن في دعاية سلبية، هي عرفتنا إن المطرب الفلاني عمل أغنية بس مين قال إن الأغنية حلوة ومين قال إن دا عمل ناجح؟”.

وأضافت: “دخلت سمعت الأغنية ومصدقتش إنها كلمات وألحان عزيز الشافعي، دي كلمات بنت مراهقة عندها ١٤ سنة ممكن يكون اتقال قدامها وقالته تاني، أنا مستغربة إن روبي نفسها رضيت تغنّي الأغنية دي، روبي عملت أغنية “العجلة” والناس كلها هاجمتها والدنيا قلبت عليها ساعتها، ولكن بعدها الناس عرفت مين روبي وعملت قاعدة جماهيرية من المراهقين ومثلت وكاملة أبو ذكري شافت فيكي ممثلة فظيعة وأنت ممثلة حقيقي رائعة مش محتاجة ترجعي “العجلة” تاني”.

وأردفت بالقول: “أهم نقطة إن جمهور روبي مش نفس جمهور أم كلثوم، دي إهانة أصلاً، لأن عزيز الشافعي قال ما هو أم كلثوم قالت “دوق معايا الحب”، ومفيش أي وجه مقارنة بين روبي وأم كلثوم، وروبي عمرها ما هتكون أم كلثوم مش نفس الجمهور ولا نفس المزيكا ولا الكلمات ولا نفس الصوت ولا نفس الطلة”.

واختتمت سارة نخلة حديثها مطالبةً نقابة المهن الموسيقية بالتدخل في الأمر: “بنطالب يا إما الأغنية تقف يا الكلمات دي تتغير ولا عشان هي روبي فمش هنتكلم لكن لو مطرب مهرجانات لسة طالع جديد نهاجمه ونوقّفه عادي، المبادئ مبتتجزأش واللي هيمشي على أغاني المهرجانات هيمشي على روبي”.