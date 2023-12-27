بالصور-إطلالة هي الأجرأ للدكتورة يومي من المالديف

ميرنا وليد - بيروت - شاركت البلوغر واليوتيوبر الشهيرة الدكتورة يومي يوميات عطلتها في جزر المالديف مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي. إنتهاء مسيرة سيلين ديون.. والإعتزال الرسمي قريب جداً

وتحرص البلوغر واسمها الحقيقي يمنى خوري على استعراض ملابسها إن المتعلقة بالسباحة أو إطلالات أخرى خصوصاً أنها تستمتع بالأجواء الدافئة وتكتسب السمرة على البحر.

ونشرت يمنى اليوم عدداً من الصور من كاش مايو بلون الـ Blanc sale خطف الأنفاس إذ تميّز بفتحة طويلة من الأمام وصلت إلى حدود البطن وجاء قصيراً جداً وملفوفاً عند الخصر كما حرصت يومي على إظهار قطعتين مزينتين بالخرز باللون الأحمر واحدة من الجهة العلوية وأخرى من الخصر نزولاً ووضعت نظارات شمسية على عينيها ولفتت الأنظار بجرأتها في إطلالتها وعلقت على الصور :"من عالم آخر" مرفقة جملتها برمزين تعبيريين لوجهين وقد سال لعابهما.

وتلقت يومي تعليقات متباينة بين من أشاد بجمالها ورشاقتها وبين من اعتبر أنها تخطت الخطوط الحمراء.



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