نجوم كوريون يرثون بطل Parasite لي سون كيون بعد انتحاره اليوم

ميرنا وليد - بيروت - وضعت حادثة الوفاة المفاجئة لـ أحد أبطال فيلم Parasite والحائز على أربع جوائز أوسكار لي سون كيون نجوم وصناع الدراما في كوريا ومتابعيه بحالةصدمة كبيرة، وعبر بعض النجوم عن حزنهم الكبير من خلال مشاركات مؤثرة في صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



مغنية الكيبوب يوري كتبت: "ارقد بسلام، لي سون كيون. أنا حزينة جدًا... وهذا يجعلني أكثر خوفًا من الناس. لقد كان إنسانًا، مثلنا تمامًا... هل يجب أن يكلفه خطأه حياته؟ هذا أمر مفجع ومأساوي. أُرسل صلواتي إلى عائلته".

أما بطلة Gyeongseong Creature كلوديا كيم، رثت الراحل في شاركت منشور مؤثر وكتبت بما معناه: "لقد شعرت بالصدمة والحزن الشديد لسماع تلك الأخبار، يا لها من خسارة كبيرة بالنسبة لصناعة الترفيه الكورية، أُرسل الصلوات إلى عائلته وأصدقائه المقربين".

وكانت السلطات الكورية في العاصمة الكورية الجنوبية سيول عثرت على الممثل لي سون كيون، ، فجر اليوم الأربعاء ميتاً بعد أنباء عن اختفائه، وكان الممثل قد واجه اتهامات بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني، وتم استجوابه ثلاث مرات، واستغرقت إحدى جلسات التحقيق 19 ساعة، في مطلع الأسبوع وأشار الراحل الى انه تعرّض للخداع لتعاطي المخدرات من قبل نادلة في حانة حاولت ابتزازه. وتم العثور على لي في سيارة في حديقة في سيول، بعد أن أبلغ مدير أعماله الشرطة أن الممثل غادر المنزل وترك رسالة انتحار.