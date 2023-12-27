بالصورة - طرح البوستر الرسمي لـ فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي وشيرين رضا

ميرنا وليد - بيروت - طرح فريق عمل فيلم "مقسوم" البوستر الرسمي للفيلم وهو من بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية فنانة إعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.



وسيتم طرحه في دور العرض يوم 18 كانون الثاني المقبل.

يذكر أن ليلي علوى تستعد لاستكمال تصوير فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" منتصف شهر كانون الثاني المقبل فى مدينة الغردقة، وذلك بعد تصوير يومين في أحداثه بالقاهرة الأسبوع الماضي، والعمل بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.