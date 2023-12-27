فرح يوسف غاضبة وما علاقة باكستان؟

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة السورية فرح يوسف عن غضبها بسبب ذكر حسابها في موقع للتواصل الاجتماعي في أخبار باكستان الأمر الذي جعلها تظهر لها في حسابها ولم تعد تعرف ماذا تفعل لتلجأ إلى متابعيها للمساعدة.



وكتبت فرح معلقة على صورتين تظهر أخباراً عن باكستان كاتبة :"حدا ممكن بليز يفسرلي ليش عم بطلعولي هدول قدامي و عم لاقي حسابي تاغ فيهن ؟!! و لما اضغط على ٣ نقاط اللي بتعطينا الخيارات مابيبن انو معملي تاغ الا اذا فتحت التويت و رجعت لقائمة الاشعارات و ضغطت على التلات نقاط مرة تانية و هون وقتا بيعطيني خيار ازالة حسابي من التاغ !! حدا عندو فكرة عن هالموضوع ؟؟ شو جاب باكستان و اخبارا عليي !! ناقصني اناااا ".

وأجابها أحد متابعيها مقدماً الحل كاتباً :"اعملي بلوك ل ايا صفحة او ميوت ل الهاشتاغ واسم باكستان ماعاد يطلعلك شي"، لتشكره فرح بدورها.

وكانت فرح يوسف أثارت جدلاً كبيراً بأكسسوار ذهبي استخدمته لوجهها وهي التي تحب دائماً أن تغيّر وتنوّع في اللوكات التي تظهر بها.