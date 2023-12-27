محمد رمضان في ضيافة الأمير تركي بن سلمان بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

التقى النجم محمد رمضان، بسمو الأمير تركي بن سلمان شقيق ولي العهد محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية.

ونشر رمضان، صورة تجمعه مع شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تشرفت بلقاء الحبيب الغالي والصديق العزيز سمو الأمير تركي بن سلمان.. ربنا يحفظه ويبارك في عائلته الكريمة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان".

يذكر أن، محمد رمضان يستعد للمشاركة في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024، في كوت ديفوار.

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