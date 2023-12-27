عمرو سلامة ينشر صورة تجمعه ببطلي"شماريخ"..وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المخرج عمرو سلامة، عن صورة جمعته مع بطلي فيلمه السينمائي الجديد "شماريخ".

ونشر سلامة، الصورة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، وعلق: " لما الناس بتبقى حلوة الرحلة بتبقى حلوة، وبنوصل لحاجة أحلى وأحلى.. فيلم شماريخ في جميع دور العرض".

تدور أحداث الفيلم حول تاجر مخدرات له ابن غير شرعي، ويشترك معه في أعماله غير القانونية، حتى يطلب منه قتل أمينة التي سيقع في حبها، الأمر الذي يجعله يرفض القيام بالمهمة ويساعدها على الهرب.

فيلم "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوي ومحمد ثروت، ومجموعة كبيرة من النجوم.