ميرنا وليد - بيروت - استغربت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي شات نوره العميري، عندما عرفت بثمن السترة الذي دفعته صديقتها فوز الفهد منتقدة إياها.

وجرى تداول مقطع فيدية تظهر فيه العميري وهي تضحك متفاجئة بسبب التصرف الذي قامت به الفهد وذلك لأن ثمن السترة وصلت قيمته نصف مليون ريال أي ما يعادل 130 ألف دولار أميركي، الأمر الذي اعتبرته نورة غريباً ومبالغاً فيه.، وقامت أيضًا بتصوير المكان وأشارت إلى أن أسعار جميع قطع الملابس فيه تتراوح بين المليون والنصف مليون.

وانقسمت آراء المتابعين بين من اعتبروا بأن ذلك يعتبر تبذيرًا، وحتى لو كانوا يمتلكون ثروة كبيرة لن يقوموا بشراء ملابس بتلك الأسعار، وجاءت ردة فعل آخرين على الفيديو بأن فوز تمتلك أموالها الخاصة وبالتالي لها الحق في إنفاقها كما تشاء.

كانت هذه تفاصيل خبر نورة العميري مندهشة من الثمن الباهظ الذي دفعته فوز الفهد ثمناً لسترة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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