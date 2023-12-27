ميرنا وليد - بيروت - بالتزامن مع احتفالات الميلاد ورأس السنة الميلادية، احتفل نجم بوليوود سلمان خان بعيد ميلاده الثامن والخمسين، اليوم 27 ديسمبر، وأصبح بذلك يقترب من الستين أي أنه لم يعد شاباً، لكنه ما زال محافظاً على إطلالته اليافعة وصحته ولياقته البدنية.
وويعرف سلمان خان، باسم "بهاي" ويعني الأخ، هو الممثل الأكثر شعبية بين المعجبين، ويسيطر على شباك التذاكر منذ سنوات.
وقد شارك عبر خاصية القصة في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجمع كبير من المتابعين تحت شرفته، وكانوا يهتفون له في عيد ميلاده ويحتفلون به، وعلق "شكراً لكل شخص"، وقد انتشر بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه سلمان وهو يخرج إلى الشرفة لإلقاء التحية على المعجبين الذين يهتفون.
كما أن الاحتفالات في عيد ميلاد سلمان مميزة جداً، حيث تداولت بعض الصفحات فيديو يجمعه مع والدته وهما يرقصان معا بطريقة مؤثرة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان خان يلوح للمعجبين تحت شرفة منزله واحتفل بعيد ميلاده بالرقص مع والدته-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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