عزيز الشافعي : " ليلة العيد عشان بكره ألبوم جديد للهضبة "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الكاتب والشاعر الغنائي المصري عزيز الشافعي عبر حسابه صورة من البوم الفنان عمرو دياب الجديد وعلق قائلاً :" ليلة العيد عشان بكره ألبوم جديد للهضبه عمرو دياب، مكانك.

يذكر أن ألبوم "مكانك" سيطرح يوم الغد، و يأتي بعد 3 أعوام من طرح ألبوم "يا أنا يا لأ"، الذي ضم 12 أغنية أيضاً، ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم الجديد مع الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفاً وملحناً، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

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