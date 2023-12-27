هاندا أرتشيل تتحدث باللغة العربية أثناء زيارتها للرياض

ميرنا وليد - بيروت - زارت الممثلة التركية هاندا أرتشيل بزيارة معرض "لافيرن" في الرياض في المملكة العربية السعودية، وكشفت عن تفضيلها لكلمة "حبيبي" في اللغة العربية، واصفة إياها بالمعبرة والجميلة وإعجابها بالقهوة السعودية.



وقد شارك الحساب الرسمي لمعرض لافيرن، مقطع فيديو ظهرت فيه هاندا تتحدث بعض الكلمات العربية مثل: "صباح الخير"، "أهلاً وسهلاً"، و"مساء الخير"، بالإضافة إلى كلمة "حبيبي" و"مرحباً بنات، أنا هاندي".

وكانت هاندا قد لفتت الأنظار مؤخرًا بتغيير لون شعرها إلى البرتقالي المائل إلى النحاسي، وذلك لأداء دور "ريم" في مسلسل "ما قبلك"، النسخة التركية للمسلسل اللبناني "للموت"، حيث تجسد الشخصية التي أدَّتها الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة.