رد صادم من محسن جابر على جمعية المؤلفين والملحنين بشأن ملكية أغاني أم كلثوم

ياسر رشاد - القاهرة - نفى محسن جابر كل ماجاء فى بيان جمعية المؤلفين والملحنين، الموقع من الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، وقال أنه لايمت للحقيقة بشئ، بل ويحمل مغالطات كثيرة، فضلاً عن مخالفته لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حيث أن المادة 157 أعطت للمنتج الحق فى منح أو منع الغير من استخدام مصنفاته فى الأداء العلنى، أو استعمالها فى المسلسلات، أو الحفلات، ويعاقب القانون بالحبس أو الغرامة لكل من يعتدى على هذه الحقوق.

وأضاف "كانت إحدى الشركات التابعة، حصلت على حكم نهائى ضد جمعية المؤلفين والملحنين بخصوص تصريح الجمعية، لإحدى الأغنيات التى تملكها الشركة وألزمت المحكمة الجمعية بدفع تعويض قدره 500,00 (خمسمائة ألف جنيه)"

وأضاف قال أن الجمعية قد أقحمت نفسها فى مسأله لا تخصها وحسمها القضاء ، ونؤكد أن شركة "ستارز" للإنتاج الفنى تملك ملكية خالصة لجميع أعمال السيدة أم كلثوم، وقد حصلت على أحكام نهائية وباتة، ضد شركة "صوت القاهرة"، وحكمت فى القضية رقم 624 لسنة 2020 إقتصادى القاهرة بفسخ العقد المبرم مع شركة صوت القاهرة وألزمتها بدفع تعويض قدره 1,500,000، (مليون ونصف المليون جنيه) كما استصدرت شركة ستارز حكماً نهائياً فى القضية رقم 549 لسنة 12 قضائيه اقتصادية القاهرة بإنهاء جميع العقود التى أبرمتها صوت القاهرة مع ورثة أم كلثوم ومرفق صورة من الحكمين.