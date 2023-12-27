فيديو.. عبير سندر تُعلق على التعليقات التي تشير إلى لون بشرتها

علقت الفنانة عبير سندر على الأشخاص الذين ينادونها بأنها سوداء أو سمراء، مشيرة إلى أنها مرت بفترة صعبة شعرت فيها بالاستياء بسبب تكرار سماعها هذه الكلمات.

ظهرت عبير في برنامج إذاعي حيث أعربت عن كبريائها وفخرها بشكلها ولون بشرتها، وأنها تحب أن تعترف بنفسها كشخص غامق البشرة وليس مجرد سمراء. وأكدت أنها تكره عندما يستخدم أحدهم هذا الوصف بشكل سلبي، حيث تشعر أنه يحمل نوعًا من الانتقاد أو الاستهزاء.

وأشارت عبير إلى أنها مرت بفترة صعبة في مرحلة المراهقة، حيث كانت تعاني من عدم رضاها عن شكلها ولون بشرتها، وكانت ترغب في تغييرها وتفتيحها. وأضافت أنها قامت بشراء مجموعة من كريمات التفتيح في تلك الفترة، وعلى الرغم من ذلك، فإنها تعتبر أن فترة المراهقة هي أصعب فترة على البنات والأولاد.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات عبير سندر تعكس تجربتها الشخصية وتحفز على التفكير في قضايا تقبل الذات وتعددية الجمال، وتشجع الناس على قبول واحترام التنوع والاختلاف في مظاهر الجمال البشري.