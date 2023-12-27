تتصدره "ليلى علوي وشيرين رضا".. طرح البوستر الرسمي لفيلم "مقسوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم"مقسوم"، البوستر الرسمي للعمل المقرر طرحه بالسينمات يوم 18 يناير المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لـ "سينرجي" على إنستجرام، بوستر الفيلم، وحمل تعليق: "ثلاث ستات عكس بعض بس لازم يمشوا على نفس النوتة..البوستر الرسمي لفيلم مقسوم.. ١٨ يناير بجميع دور العرض".

تدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار كوميدي حول مطربة معتزلة وحكاية فرقة موسيقية نسائية في فترة التعسينات.

الفيلم بطولة ليلى علوي وشيرين رضا، عمرو وهبة، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعدد من ضيوف الشرف.

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