محمد عادل إمام: "أبو نسب يغزو العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف النجم محمد عادل إمام، عن فتح باب حجز تذاكر فيلمه السينمائي الجديد "أبو نسب" بالخارج.

ونشر إمام، بوستر الفيلم وأماكن عرضه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "توكلنا على الله.. أبو نسب يغزو العالم..ابتداءً من غد الخميس ٢٨ ديسمبر".

وحمل بوستر الفيلم "تم فتح باب الحجز في أمريكا وكندا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد والنمسا وبولندا والنرويج".

تدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي حول طبيب يدخل في صراعات بسبب أزمة نسب.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد عادل إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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