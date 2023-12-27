تكريم راقص الباليه هاني حسن من وزيرة الثقافة عن مجمل أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد الفنان العالمي هاني حسن الراقص الأول لفرقة باليه أوبرا القاهرة والملقب بـ"زوربا المصري"، لتكريم من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك عن مجمل أعماله الفنية والعروض التي قدمها في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يتم تكريمه يوم 30 ديسمبر الجاري تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا، كما يقدم عرض باليه كسارة البندق مع مع فرقة باليه أوبرا القاهرة.

جدير بالذكر أن هاني حسن الراقص الأول لفرقة باليه أوبرا القاهرة، تم اختياره العام الماضي من فرقة البولشوي، لتقديم عرضه على خشبة مسرح البولشوي الروسي في دولة بيلا روسيا، وسط كوكبة من كبار نجوم الباليه العالمية من فرقة البولشوي الروسية العالمية في حفلة جالا كونسيرت، جزءا من باليه سبارتاكوس العالمي وجزءا من باليه القرصان العالمي.

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