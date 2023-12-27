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البرومو الرسمي لفيلم "الإسكندراني" يحصد 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - حقق البرومو الرسمي لفيلم "الإسكندراني" 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة، بعد طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة و"يوتيوب".

ونشر العوضي، صورة له من الفيلم، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله بفضل ربنا وبدعم كل اخواتي اللي بحبهم ..ألف شكر الاعلان الرسمي وصل لـ 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. باذن الله فيلم دباح".

ويعتبر فيلم "الإسكندراني" أول عمل سينمائي للفنان أحمد العوضي، وحددت الجهة المنتجة طرحه بالسينمات يوم 4 يناير المقبل.

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي ، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج ، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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