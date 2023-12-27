مي كساب تكشف مفاجأة زوجها لها في عيد ميلادها..وهكذا علقت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة مي كساب، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا من احتفال عيد ميلادها الذي أقامه لها زوجها مؤدي المهرجانات أوكا.

ونشرت مي، مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها خلال الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا من جوه قلبي يا حبييي على اليوم الحلو ده.. بجد أحلى مفاجأه ليا ولفريدة ونوح، ربنا يخليك لينا".

وأضافت: "تعيش وتعملنا مفاجآت وشكرا لكل أصحابي وإخواتي اللي جم والله انتوا نعمة من رب العالمين، وشكرا أهلنا اللي على طول حوالينا يا رب دايما النعم الكبيرة واحفظها من الزوال يا رب الصحة والستر والرضا والسعادة.. عيد ميلاد مي وفريدة ونوح".

يذكر أن، مي كساب أعلنت مشاركتها في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي وباسم سمرة ومجموعة أخرى من الفنانين.