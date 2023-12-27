بحضور خيري بشارة.. نجل شقيق عبدالحليم حافظ يعلن تأسيس شركة "العندليب" وباكورة أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى قبل قليل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تأسيس شركة العندليب للإنتاج الفني، لمالكها الفنان محمد شبانة نجل شقيق العندليب الأسمر الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والذي شهد إعلان باكورة أعمالها الموسيقية، وهو (فيديو كليب) يحمل عنوان (كل العيون) للمطرب الشاب محمود راتب.

كل العيون كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان محمد رحيم، والفيديو كليب من إخراج نهال نبيل، وطُرح يوم الأحد الماضي على يوتيوب.

شهد المؤتمر حضور المخرج الكبير خيري بشارة، ومخرجة الكليب نهال نبيل، والمطرب محمود راتب، والمنتج محمد شبانة، والناقد الفني طارق مرسي، الذي أدار الحوار.

وضمن فعاليات المؤتمر تم عرض فيديو قصير للملحن عمرو مصطفى، وآخر للملحن وليد سعد، قاما خلالهما بتهنئة شبانة على الشركة الجديدة، وتهنئة محمود راتب على الأغنية.

وأشار راتب إلى أن شبانة اكتشفه في البداية كملحن ثم منحه فرصة للغناء، وأنه سيستمر في التعاون مع الشركة الفترة المُقبلة، رغم العروض التي جاءته من شركات أخرى.

وتحدث المخرج خيري بشارة عن تجربته كمخرج للعرض المسرحي حبيبتي من تكون الذي عرض في السعودية، وتناول سيرة الراحل عبدالحليم حافظ، مؤكدا أن العندليب الأسمر يمثل جزءا مهما من ذكرياته وذكريات أبناء جيلي. ووجه في نهاية حديثه التهنئة لـ محمد شبانة على شركة إنتاجه (العندليب) ولـ محمود راتب على أغنية (كل العيون).