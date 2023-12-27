شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يتعرض لحادث سيارة ويعلق: الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان إدوارد لحادث سير منذ قليل، حيث نشر صورا من التليفيات التي أصابت سيارته على حسابه بموقع فيس بوك وعلق عليها: "الحمد لله".



إدوارد

وكان آخر أعمال إدوارد مسلسل "حضرة العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

كما شارك إدوارد فى رمضان الماضى خلال مسلسل "مذكرات زوج" المكون من 15 حلقة والعمل بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.