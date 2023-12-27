شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات الفنانين عن رجل المسرح عمرو دوارة بحفل تكريمه بالمسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم بعض الفنانين خلال احتفالية تكريم المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، والذي أقامها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بالمسرح القومي، حيث قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز: "سعيدة بتكريم الدكتور عمرو دوارة لأنه فنان يحب المسرح والفن بشكل عام، وقد عملت معه واستفدت من أفكاره، وسعيدة أن التكريم على المسرح القومى لأنه بيتنا الأول، وعمرو دوارة يستاهل أكثر من تكريم".

ومن جانبه، قالت الفنانة مديحة حمدي: "عندما أتحدث عن دكتور عمرو دوارة لا أستطيع أن أغفل الجانب الإنساني، تعرفت عليه ككاتب وناقد ومخرج وأديب ولكن هو خجول جدا دائم الابتسامة محب لزملائه، وكان لي الشرف أنني سافرت معه في الداخل والخارج، ودائما يقال إن الإنسان يظهر معدنه في السفر، فهو دؤوب جدا وذواق جدا للأكل، دكتور عمرو دوارة هو نموذج مشرف لنا جميعا".

وقالت الفنانة عفاف شعيب: "عمرو دوارة يستحق أكثر من الكلام الذي قيل عنه بكثير، فقد عملت معه مسرحية على خشبة المسرح القومي الذي نحترمه جمعياً، في مسرحية ابن البلد عام 87، ونجحت نجاحا غير عادي، واستمرت لمدة ستة أشهر ثم عرضناها في العراق في مسرح يكفي لـ2000 متفرج وفوجئنا بـ10000 متفرج بسبب نجاح المسرحية".

وحضر الاحتفالية كلا من الفنانين سميرة عبد العزيز، وعفاف شعيب، وأحمد فؤاد سليم، ومديحة حمدي، وميرنا وليد، وأحمد الشافعي رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، والشاعر محمد بهجت، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من الفنانين والإعلامين.