شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للمسرح يكرم عمرو دوارة والأخير يهديهم موسوعة المسرح لربع قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، درع تكريم لرجل المسرح المؤرخ المسرحي عمرو دوارة خلال احتفالية تكريمه بالمسرح القومي، وبحضور لفيف من الفنانين مثل الفنانين سميرة عبد العزيز، وعفاف شعيب، وأحمد فؤاد سليم، ومديحة حمدي، وميرنا وليد، وآمال رمزي وأحمد الشافعي رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، والشاعر محمد بهجت، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من الفنانين والإعلامين.

وقال الفنان إيهاب فهمي: "احتفاء اليوم هو احتفاء خاص وهو تكريم لأحدى المثقفين المسرحيين تقديرا لإسهاماته وإبداعاته صنع خلالها ريادته لبناء ذاكرة للمسرح المصري، بداية من الأوائل دون تهميش، خاصة أن الأجيال الجديدة تفتقر لوجود مراجع موثقة للأجيال القديمة.

ومن جانبه شكر دكتور عمرو دوارة الحضور وأهدى موسوعة المسرح المصري الذي أعدها لربع قرن من المسرح المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.