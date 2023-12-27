هذه حقيقة تعرض حسين فهمي لوعكة صحية

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعي،حول تعرض الممثل المصري حسين فهمي لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى، لكن نفى الممثل حسين فهمي هذه الأخبار.



وقال فهمي إنه بصحة جيدة، وكل ما يتردد مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، كما أنه يمارس عمله ومهامه كرئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وطمأن متابعيه قائلاً :”دي أخبار السوشيال ميديا اللي بتتسلى علينا”.

وروج حسين فهمي لفيلم “الإسكندراني”، بطولة الممثل أحمد العوضي، ونشر حسين فهمي البوستر الخاص بالفيلم وعلق عليه “إسكندرية بتخلق فنانين.. انتظروا يورغو اليوناني يوم 4 يناير في مصر و11 يناير في الخليج”.