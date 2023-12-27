تكريم محمود عبد العزيز بإطلاق إسمه على محور مروري في مصر-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أسابيع قليلة من موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، على إطلاق اسم الممثل المصري عادل إمام، على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، في مصر، ششارك أعلن محمد محمود عبد العزيز، صورة في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي تظهر إطلاق إسم والده الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز على أحد المحاور المرورية الجديدة بطريق مدينة العلمين الجديدة والتي تقع داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح، بطول 48 كم من الطريق الدولي (الاسكندرية – مطروح)،وتبدأ حدود مدينة العلمين من طريق وادي النطرون إلى الضبعة.



وأرفق عبد العزيز صورة اللوحة المرورية بصورة لوالده الراحل وعلق عليها شاكراً الرئيس المصري على هذه اللفته وكذلك لمصر "شكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم.. وشكراً لمصرنا الحبيبة.. شكراً لكل القائمين على هذه اللفتة".

وتابع: "هذا التقدير الذي أسعدنا كثيراً والذي يدل على تقدير دولتنا العظيمة لأبنائها ولكل قاماتها وفنانينها ولكل من عمل وضحى من أجلها.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

