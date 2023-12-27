ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان المصري أحمد سليم محبيه لأغنيته الجديدة التي سبق وأن روّج لها منذ فترة وطال انتظارها من قبل محبيه والتي ستحمل عنوان "قمر" .

وشارك سليم في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الإجتماعي صورة له وهو جالس على مقدمة جيب معلقاً :"fإذن الله بكره اغنيه " قمر " الساعه 6 مساء">

وكان سليم نشر أمس الإعلان الدعائي لكليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد والذي يبدو فيه الفنان المصري على شاطئ البحر مع حبيبته وأرفقه بتعليق :"البرومو الرسمي لاغنيه " قمر "

هتشوفوها ان شاء الله بعد بكره الخميس كلماتي ألحان عمرو صفاء توزيع محمد عبد الودود ميكس وماستر مصطفى رؤوف، إخراج العالمي فادي حداد".

إشارة إلى أن آخر أعمال سليم الغنائية أغنية "حبيبي عدا" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب في منتصف شهر سبتمبر، وتميّز نصها الغنائي بأنه قام على الغزل والشرح الوصفي لحالة الحب والغزل بالشريك،

أما على صعيد الصورة، فقد حمل كليب أغنية "حبيبي عدا" توقيع المخرجة بتول عرفة.



كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سليم يحدد موعد طرح كليب أغنيته "قمر" بتوقيع فادي حداد-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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