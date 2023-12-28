نقل الفنان خالد العقروقة للمستشفى.. وداود حسين يطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان داود حسين، عن نقل الفنان خالد العقروقة إلى المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة.

ونشر حسين، صورة العقروقة بالمستشفى، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللهم يا شافي يا معافي..شافي أخونا خالد العقروقة ولد الديرة".

وحملت الصورة التي نشرها داود حسين، جملة "الفنان خالد العقروقة ولد الديرة يرقد بمستشفى مكي جمعة بعد تدهور وضعه الصحي.. دعواتكم".

يذكر أن، ولد الديرة اسمه الحقيقي خالد راشد سعيد العقروقة وهو ممثل كويتي وشقيق الممثل الراحل محمد راشد العقروقة. وبدأت شهرته تتسع عندما قدم عدة مسرحيات مع الكاتب المسرحي الكويتي محمد الرشود مثل "لولاكي" و "الكرة مدورة" و "بشت المدير"، كما شارك بمسلسلين مع الفنان النجم عبد الله الحبيل وهما "رجل سنة ستين" والمسلسل الكوميدي "صالح تحت التدريب".