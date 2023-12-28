إدوارد يتعرض لحادث سير بسيارته (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان إدوارد، مساء اليوم الأربعاء، عن تعرضه لحادث سير بسيارته.

ونشر إدوارد، صور سيارته بعد الحادث، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله".

يذكر أن، آخر أعمال إدوارد مسلسل "حضرة العمدة" الذي عرض فى شهر رمضان الماضي 2023.

المسلسل بطولة روبي، أحمد رزق، محمود عبد المغني، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.