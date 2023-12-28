"3 ساعات متواصلة" لـ روبي تقترب من المليون مشاهدة في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت الفنانة روبي، أحدث أغانيها " 3 ساعات متواصلة"، منذ أيام قليلة، على المنصات الغنائية.

واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة على "يوتيوب"، حيث حصدت 800 ألف مشاهدة حتى الآن في 3 أيام من طرحها.

أغنية "3 ساعات متواصلة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر، تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك، وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا، عليك ملهوفة، ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان العمر شمعة بتنطفي، يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة، ماله جو إسكندرية، ماله بحر الغردقة، تعالى نفصل فاصلة، 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق".

يذكر أن، آخر أعمال روبي مسلسل "حضرة العمدة" الذي شاركت به في الموسم الرمضاني 2023.