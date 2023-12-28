شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم كرمتهم الدولة بإطلاق أسمائهم على المحاور.. آخرهم محمود عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق اسم عدد من النجوم على أسماء ومحاور الكباري في مصر تخليدا لذكراهم وجهودهم، ومن قبل قد أطلق أسماء محمود ياسين و أم كلثوم و فؤاد المهندس على أسماء شوارع.

وأعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إنشاء محور باسم والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدا أن هذا تقدير أسعدنا كثيرا ويدل على تقدير الدولة لأبنائها ولكل من عمل وضحى من أجلها.

وقال عبد العزيز الابن، عبر حسابه على إنستجرام: "شكر خاص للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم، وشكراً لمصرنا الحبيبة ولكل القائمين عليها على هذه اللفتة وهذا التقدير الذى أسعدنا كثيراً، الذى يدل على تقدير دولتنا العظيمة لأبنائها ولكل قاماتها وفنانيها ولكل من عمل وضحى من أجلها".

مؤخرا أطلق اسم النجم سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلى الطريق الدائري، كتخليد لما قدمه سمير غانم من تراث فني تناقلته الأجيال.

وأطلقت محافظة القاهرة اسم النجم عادل إمام، على الكوبري الواقع بتقاطع شارع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن.

يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز من مواليد الإسكندرية فى حى الورديان فى 4 يونيو 1946 وتوفى فى 12 نوفمبر 2016.