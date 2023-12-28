شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد: اتمرنت مساعد مخرج وأنا فى الثانوية وحصلت على أول أجر 300 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج مروان حامد عن شعوره بالتوتر قبل تسلمه جائزة الإنجاز الإبداعى من مهرجان الجونة السينمائى في دورته السادسة، وقال: "كنت متوتر، وده طبيعى، لأنى معتاد أكون وراء الكاميرا وليس أمامها، لأن خلف الكاميرا دور تانى خاص، فأنا معتاد وأشعر بالراحة خلف الكاميرا، ولكن على المسرح وأمام الجمهور ليها توترها الخاص". وأشار مروان حامد خلال لقائه الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم أنه بدأ في العمل بالإخراج قبل دخوله معهد السينما، موضحاً: "أول فيلم اتمرنت فيه كان (النوم في العسل) مع المخرج شريف عرفة سنة 1994 وكنت وقتها في ثانوية عامة، ومن وقتها التحقت بالمعهد وكملت مع أستاذ شريف 8 سنين وقتها". وعن دخوله عالم السينما حبا فيه أم بسبب نشأته في منزل الكاتب الكبير وحيد حامد أوضح مروان: "أنا بحب اليسنما من وأنا صغير، لأنى بحب أفلام والدى جدا، وكمان بحب هذا العالم، وأما كنت بتفرج على الأفلام والعالم ده لم يكن في ذهنى أننى سأعمل مخرج، ولكن أخذت القرار بعد ما نزلت البلاتوهات واستريحت ولقيت إن ده المكان اللى اقدر اشتغل فيه، وأتذكر أن أول أجر حصلت عليه كان 300 جنيه في الأسبوع".



المخرج مروان حامد

يذكر أن المخرج مروان حامد تم تكريمه في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث حصل على جائرة "الإنجاز الإبداعي" اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

وتمتد مسيرة مروان حامد الفنية لأكثر من 20 عاماً، وتشمل إلى جانب الإخراج، الإنتاج السينمائي والتليفزيوني، بالإضافة إلى إخراج العديد من الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية القصيرة، حيث مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج لشريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس من قصّة قصيرة ليوسف إدريس، وفاز الفيلم بالعديد من الجوائز الدولية.

في عام 2006، أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة: "عمارة يعقوبيان". سيناريو وحيد حامد اقتبسه عن الرواية الأكثر مبيعاً لعلاء الأسواني. وضم الفيلم، الذي اعتُبر أضخم الانتاجات المصرية في ذلك الوقت، عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم عادل إمام ونور الشريف ويسرا، واستكمل مشواره المليئ بالأفلام الكبيرة والناجحة.