شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "ليه تعيشها لوحدك"فى مصر 3 يناير و18من نفس الشهر بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوى وشريف منير، طرحه بالسينمات فى الدول العربية بداية من يوم 18 من شهر يناير المقبل، وذلك بعد عرضه بالسينمات في مصر 3 يناير.

تدور قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.