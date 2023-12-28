ميرنا وليد - بيروت - أقامت خبيرة التجميل السعودية حفل عيد ميلاد ضخم ومميز تميّز بتجهيزات فخمة جداً لفتت به الأنظار بعد مشاركتها لمقطع فيديو من الحدث السار.

وبلغت إبنة سارة الودعاني سكرة عامها الثالث، وقد تحول مكان الاحتفال إلى قلعة من قلعات ديزني وطغى عليها اللون الزهبي إضافة إلى لمسات ساحرة في التفاصيل.

حولت مكان الاحتفال إلى قلعة من قلاع ديزني مع إضفاء لمسات ساحرة على كل التفاصيل.

سارة الودعاني أيضاً صنعت لابنتها قلعة كاملة من قلاع ديزني بشكل محترف، وأطلقت عليه اسم قلعة سكرة، فضلاً عن الديكورات والتجهيزات الفاخرة التي استعانت بها لتشكيل الحلوى والكعكات المتنوعة.

واستعانت سارة بمتخصصين لإقامة حفلات أعياد الميلاد في أكثر من مجال، حيث أضفت طابعاً فخماً على الاحتفال بالطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، بلمسة ساحرة من اللون الوردي التي أحالت المكان إلى قطعة من الحلوى.



كانت هذه تفاصيل خبر احتفال فخم وساحر لسارة الودعاني بعيد ميلاد ابنتها سكرة شبيه بأفلام ديزني-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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