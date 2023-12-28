بالصورة - إدوارد يتعرض لحادث سير وهذه تفاصيل حالته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري إدوارد، مساء اليوم الأربعاء، لحادث سير بسيارته، ونشر إدوارد صورًا للسيارة بعد تعرضها لتلف إثر الحادث، وذلك عبر حسابه الشخصي، وعلق قائلًا: الحمد لله.



يذكر أن، آخر أعمال إدوارد مسلسل "حضرة العمدة" الذي عرض فى شهر رمضان الماضي 2023.

المسلسل بطولة روبي، أحمد رزق، محمود عبد المغني، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.