ولد الديرة يتعرض لوعكة صحية حرجة وينقل إلى المستشفى

أعلن الفنان الكويتي داود حسين عبر حسابه الشخصي في تطبيق إنستجرام عن نقل الفنان خالد العقروقة المعروف بـ “ولد الديرة” إلى المستشفى بعدما تعرض لوعكة صحية حرجة. ونشر “حسين” صورة لـ “ولد الديرة” وهو في مستشفى مكي جمعة، وعلق عليها بالقول: “اللهم يا شافي يا معافي.. شافي أخونا خالد العقروقة ولد الديرة”.

تعافى “ولد الديرة” من مرض السرطان في عام 2015، ولكن الفحوصات الطبية الحالية كشفت عن إصابته بثلاثة أورام سرطانية في القولون والكتف والظهر. وفي الوقت الحالي، يخضع للعلاج ويعيش في المستشفى مستخدمًا المسكنات.

تتمنى الجماهير ومحبو ولد الديرة أن يتجاوز الفنان هذه الوعكة الصحية بسرعة ويتماثل للشفاء. وتؤكد هذه الحادثة على أهمية الرعاية الصحية والتوعية بأمراض السرطان وضرورة الكشف المبكر والمتابعة الطبية المنتظمة لضمان الحفاظ على صحة الفرد.