نيللي كريم مع زوجها على البحر ودينا بـ "فستان قصير"..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بدون مكياج.

مي سليم

الفنانة مي سليم، نشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة سوداء.

هشام عاشور

نشر هشام عاشور، صورة تجمعه بزوجته الفنانة نيللي كريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك من أحدث ظهور لهما.

أسماء جلال

الفنانة أسماء جلال، نشرت صورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها بـ فستان به ريش.

آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها وأمامها "تورتة".

جوري بكر

شاركت الفنانة الشابة جوري بكر، متابعيها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك في أحدث ظهور لها.

دينا

نشرت الفنانة دينا، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رشا مهدي

الفنانة رشا مهدي، نشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك خلال زيارتها إلى باريس.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها أمام "طائرة" خلال رحلتها إلى الهند.

لقاء سويدان

كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها أثناء احتفالها بـ"الكريسماس".