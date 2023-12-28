إسعاد يونس وأبطال "عصابة عظيمة" في العرض الخاص بالرياض (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة والاعلامية إسعاد يونس، صورا لها مع أبطال فيلم "عصابة عظيمة" من العرض الخاص في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت يونس، الصور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، وعلقت: "من العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة مع أبطال الفيلم في الرياض.. استنوا الفيلم في جميع دور العرض يوم ٤ يناير".

وظهرت إسعاد يونس في الصور وهي تتوسط أبطال الفيلم وهم فرح الزاهد، ورنا رئيس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي.

ويمثل فيلم "عصابة عظيمة"عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما بعد غياب سنوات.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الفنان كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته إسعاد يونس بالتعاون معه لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.