تغنيها نوال.. الفيشاوي يطرح البرومو الرسمي لأغنية فيلم "عادل مش عادل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن البرومو الرسمي لأغنية "هو أنتوا لسه شوفتوا حاجة" من فيلمه السينمائي الجديد "عادل مش عادل".

ونشر الفيشاوي، البرومو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "البرومو الرسمي لأغنية "هو أنتوا لسه شوفتو حاجة).. عادل مش عادل قريبآ بسينمات مصر والوطن العربي".

أغنية "هو انتو لسه شوفتوا حاجة" تغنيها المطربة نوال، صاحبة الأغنية الشهيرة "مخاصماك"، كما ستقدم أغنية أخرى خلال أحداث الفيلم وهي " أنا بلا فخر". وتعتبر هذه هي تجربة التمثيل الأولى لها، حيث تقوم بدور فتاة إرهابية.

فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوي، وشيري عادل، ومحمود البزاوي، ودينا، وبدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف أدهم سعيد، وحسام كامل، ومن إخراج أحمد يسري.