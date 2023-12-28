شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول صورة للموسيقار حلمى بكر بعد أزمته الصحية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أول صورة للموسيقار حلمى بكر بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخراً تسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل، وذلك بسبب صدمته الكبيرة بعد تعرضه للنصب من قبل مدير أعماله، الذى استولى على أمواله التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه.

وكانت سماح القرشى، زوجة حلمى بكر قد كشفت لـ"الخليج 365" عن تطورات حالته الصحية، وقالت: "يعانى منذ أيام من توقف كامل لحركة رجليه، ومن فترة كان بيشتكي من تعب في القلب، ولكن الطبيب طمأننا على حالته الصحية، إنما منذ أيام توقفت رجله عن الحركة، رغم أنه كان يستطيع تحريكها من قبل".



حلمى بكر

كما أشارت زوجة الموسيقار حلمى بكر إلى أنه ليست لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث، موضحة: "بيتكلم كويس، وهو عقليا شغال 100%، وفاكر كل شغله وألحانه، وبيتكلم على طول في الفن، لكن جسمانيا مافيش، والصدمة دي حصلت له نتيجة صدمته في استيلاء مدير أعماله على أمواله التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه".

وذكرت أن الفنانة نادية مصطفى والدكتور عاطف إمام يحرصان على زيارته والاطمئنان عليه، لافتة إلا أنها بصدد البحث عن طبيب جيد ونقله إلى مستشفى علاج طبيعي إذا كان بحاجة إلى ذلك.

وكان محامى الموسيقار حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفى البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.