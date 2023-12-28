شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد: فخور إن أول كلمة أكشن قلتها كان فى مشهد للأستاذ عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج مروان حامد عن تجربته الإخراجية الأولى في فيلم "عمارة يعقوبيان" وإسناد فيلم كبير بهذا الحجم له رغم صغر سنه، وقال حامد: "البداية عندما اشترى والدى الرواية عام 2004، وكان عندى 25 سنة وقتها، وقعدت أذاكر كويس علشان أبقى فاهم أنا داخل على إيه لأن نوع الفيلم والشخصيات وتركبيتها والأماكن كمان لأن كان علينا نصور في أماكن حقيقة".

وأشار مروان حامد خلال لقائه الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم على قناة ON إلى أن أنه لم يشعر بأى أحاديث حول تريد بأن الفيلم أسند له مجاملة لوالده وحيد حامد، قائلاً: "ممكن الكلام ده كان موجود وقتها ولكن أنا مشفتوش أو سمعته، لأنى كنت مركز جداً وعزلت نفسى، كنت زى اللى بيعمل دكتوراه أو عنده امتحان ثانوية عامة، كمان مكانش فيه سوشيال ميديا وقتها تخلى الكلام يتنشر في نطاق واسع".

وعن العمل مع الزعيم عادل إمام أكد مروان: "لى الفخر أن أول مرة أقول أكشن كمخرج في فيلم طويل كانت في مشهد به عادل امام، وكان المشهد هو الأول له في الفيلم، والحقيقة أن أمتع الأوقات لى كمخرج كانت أثناء العمل مع أستاذ عادل إمام، فهو فنان كبير جداً، ويحتوى الفيلم كله داخل اللوكيشن، فهو شخص لديه جدية شديدة وحب شديد للعمل، وادانى ثقة كبيرة جداً لدرجة إن فيه أوقات جه التصوير كذا مرة وهو ملوش مشاهد وقتها".



مروان حامد مع منى الشاذلى

يذكر أن المخرج مروان حامد تم تكريمه في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى حيث حصل على جائرة "الإنجاز الإبداعي" اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

وتمتد مسيرة مروان حامد الفنية لأكثر من 20 عاماً، وتشمل إلى جانب الإخراج، الإنتاج السينمائي والتليفزيوني، بالاضافة إلى إخراج العديد من الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية القصيرة، حيث مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج لشريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس من قصّة قصيرة ليوسف إدريس، وفاز الفيلم بالعديد من الجوائز الدولية.

في عام 2006 أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة: "عمارة يعقوبيان". سيناريو وحيد حامد اقتبسه عن الرواية الأكثر مبيعاً لعلاء الأسواني. وضم الفيلم، الذي اعتُبر أضخم الانتاجات المصرية في ذلك الوقت، عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم عادل إمام ونور الشريف ويسرا، واستكمل مشواره المليئ بالأفلام الكبيرة والناجحة.