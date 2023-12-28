شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد: والدتى صاحبة فضل فى كل حاجة وكانت القارئ الأول لأعمال والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج مروان حامد إنه تعلم على يد أساتذة كبار في معهد السينما، أبرزهم خيرى بشارة الذى كان يدرّس له، وكذلك الأستاذ سمير سيف، مضيفا: "أستاذ سمير بجانب كونه مخرجا كبيرا هو معلم كبير وأنا تعلمت منه الكثير أثناء دراستى في معهد السينما، كما أننى عملت معه كمساعد في فيلمى (سوق المتعة) و(ديل السمكة)".

وتحدث مروان حامد عن والدته الإعلامية زينب سويدان خلال لقائه الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم على قناة ON، موضحاً: "والدتى لم تحضر وقت تكريمى بمهرجان الجونة السينمائى لأنها لا تحب الظهور، وأنا بعتلها الفيديو بعد الحفل، وكان لا بد من توجيه التحية لها لأن والدتى صاحبة فضل في كل حاجة، إنها تبقى رئيسة التليفزيون وتعتنى بيا ده شيء كبير".

وأكد مروان حامد: "اتعلمت منها الانضباط، والمفاجأة إن والدتى هى القارئة الأولى لأعمال والدى وحيد حامد، أمى كانت أول حد يقرأ السيناريو بتاع والدى وتقول رأيها فيه، وأنا كمان أول حاجة تجيلى أعرضها عليها الأول لأن عندها ذوق جداً في القراءة، وهى تشجعنى دائماً على خطوات مهمة إنى أخدها وعودتنى على عدم الخوف".

يذكر أن المخرج مروان حامد تم تكريمه في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث حصل على جائرة "الإنجاز الإبداعي" اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

وتمتد مسيرة مروان حامد الفنية لأكثر من 20 عاماً، وتشمل إلى جانب الإخراج، الإنتاج السينمائي والتليفزيوني، بالإضافة إلى إخراج العديد من الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية القصيرة، حيث مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج لشريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس من قصّة قصيرة ليوسف إدريس، وفاز الفيلم بالعديد من الجوائز الدولية.

في عام 2006، أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة: "عمارة يعقوبيان". سيناريو وحيد حامد اقتبسه عن الرواية الأكثر مبيعاً لعلاء الأسواني. وضم الفيلم، الذي اعتُبر أضخم الانتاجات المصرية في ذلك الوقت، عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم عادل إمام ونور الشريف ويسرا، واستكمل مشواره المليئ بالأفلام الكبيرة والناجحة.