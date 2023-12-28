شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يحيى الحفل الختامى لكأس السوبر المصري بالإمارات.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقي اليوم الخميس الحفل الختامى لكأس السوبر المصرى في أبو ظبي في الإمارات، في استاد محمد بن زايد.

وروج حماقى للحفل من خلال حسابه على "إنستجرام"، حيث نشر بوستر الحفل، معلقا عليه: "ميعادنا في أبو ظبي يوم 28 ديسمبر هكون معاكم في حفل ختام كأس السوبر المصري".



محمد حماقي

ويستعد الأهلي المصرى لمواجهة مودرن فيوتشر في السابعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة في نهائي بطولة السوبر المصري.

وكان النجم محمد حماقي، قد قرر التبرع بأرباح حفلاته الغنائية لدعم أهل فلسطين، بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات غاشمة راح ضحيتها الكثير من النساء والأطفال والشيوخ والرجال، وقال حماقي: "طول عمر الفن له قوة بتظهر فى المواقف الصعبة".

وأضاف حماقي: "دايما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت فى عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصرى تحت مسمى المجهود الحربى".

وتابع: "بما أن السلاح اللى فى إيدى هو فنى، فقررت إنى هستخدمه من النهاردة ولحد انتهاء أزمة أهلنا فى فلسطين، كل أرباح حفلاتى هتروح فى صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم إخواتنا ضد العدوان اللى بيتعرضوله".