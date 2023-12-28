فن ومشاهير

تراند اليوم : نقل الفنان الكويتي "ولد الديرة" إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إصابته بـ 3 أورام سرطانية

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نقل الفنان الكويتي

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صحيفة الخليج 365: نقل الفنان الكويتي خالد العقروقة الشهير بـ "ولد الديرة " إلى مركز حسين مكي جمعة لعلاج الأورام في الكويت ، عقب تعرضه لوعكة صحية حرجة .

وقال ولد الديرة في تصريحات لصحيفة "الراي " من داخل المستشفى : لله الحمد من قبل ومن بعد، قمت بأشعة الطب النووي، ومن خلالها تم تأكيد إصابتي بثلاثة أورام خبيثة سرطانية، في القولون والكتف والظهر.

وأضاف : وحالياً أعيش على المسكنات في مركز حسين مكي جمعة، إلى حين قبول طلب العلاج بالخارج، واللهم يكتب الخير ويشفي مرضى المسلمين .

وواصل : أنا أعتبر الدواء مجرد تحصيل حاصل، ومؤمن بأن العلاج الصحيح يأتي من خلال الثقة بالله، فهو من ابتلانا وهو من يعافينا.

وكان " ولد الديرة" اكتشف عودة السرطان إليه بعد أن تشافى منه في عام 2015 ، عقب إجرائه فحوصات طبية قبل أيام بمستشفى جابر الأحمد .

نقل الفنان الكويتي
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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