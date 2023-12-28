تراند اليوم : نقل الفنان الكويتي "ولد الديرة" إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إصابته بـ 3 أورام سرطانية

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صحيفة الخليج 365: نقل الفنان الكويتي خالد العقروقة الشهير بـ "ولد الديرة " إلى مركز حسين مكي جمعة لعلاج الأورام في الكويت ، عقب تعرضه لوعكة صحية حرجة .
وقال ولد الديرة في تصريحات لصحيفة "الراي " من داخل المستشفى : لله الحمد من قبل ومن بعد، قمت بأشعة الطب النووي، ومن خلالها تم تأكيد إصابتي بثلاثة أورام خبيثة سرطانية، في القولون والكتف والظهر.
وأضاف : وحالياً أعيش على المسكنات في مركز حسين مكي جمعة، إلى حين قبول طلب العلاج بالخارج، واللهم يكتب الخير ويشفي مرضى المسلمين .
وواصل : أنا أعتبر الدواء مجرد تحصيل حاصل، ومؤمن بأن العلاج الصحيح يأتي من خلال الثقة بالله، فهو من ابتلانا وهو من يعافينا.
وكان " ولد الديرة" اكتشف عودة السرطان إليه بعد أن تشافى منه في عام 2015 ، عقب إجرائه فحوصات طبية قبل أيام بمستشفى جابر الأحمد .