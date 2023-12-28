ريم مصطفى تودع عام 2023 برحلة إلى باريس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - ودعت الفنانة ريم مصطفى، عام 2023 برحلة إلى باريس.

ونشرت ريم، صور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تتجول في شوارع باريس.

وظهرت "ريم" خلال الصور بملابس شتوية بسبب برودة الجو في فرنسا.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا رب تكون أجازة رائعة"، "يا رب يسعدك" ، "دايما فرفوشة"، "حبيبة قلبنا القمر" ، "يا جماله"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن، ريم مصطفى شاركت في الموسم الرمضاني 2023 من خلال مسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد فهمي، حسين فهمي، وحنان مطاوع، وأحمد السعدني، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ومن إخراج خالد يوسف.