بعد 15 عامًا.. كريم عبد العزيز ومنى زكي زوجان بهذا الفيلم السينمائي | تعرّفوا على قصته

كتب امير فتحي في الخميس 28 ديسمبر 2023 03:48 صباحاً - أعلن المخرج طارق العريان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سعيد جميل تفاصيل فيلمه الجديد “لعب عيال”، والذى يعيد التعاون بين منى زكي وكريم عبد العزيز بعد غياب 15 عاما منذ آخر أعمالهما ولاد العم.

فيلم “لعب عيال”

أوضح طارق العريان أحداث الفيلم مؤكدا إن فيلم لعب عيال تدور أحداثه عن العلاقة بين الرجل والمرأة ويسلط الضوء على قصة الفتور بين الرجل والمرأة بعد زواج أكثر من 15 عامًا، حيث يناشد العمل الأزواج التضحية وسير الأمور من أجل استمرار الحياة، فهو عمل درامي لايت كوميدي.

يذكر ان عرض مؤخرًا للفنان كريم عبد العزيز مسرحية السندباد.

مسرحية “السندباد”

يشارك في بطولة مسرحية “السندباد” كل من كريم عبد العزيز ونيللي كريم وبيومي فؤاد ومصطى خاطر وشيماء سيف، وتعرض على مسرح محمد العلي داخل بوليفارد سيتي، من 18 إلى 28 ديسمبر.

تدور أحداث المسرحية، حول هروب عمر أبو الهول من المعلم سنوسي، لكنه وجد نفسه في مقبرة قديمة، وفيها سلسلة سحرية تعود به إلى زمن السندباد انتحل عمر شخصية السندباد، ليعيش حياة المغامرات والبطولات هل سيفضل البقاء في زمن السندباد، أم سيعود إلى حياته السابقة؟

آخر أفلام كريم عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم “بيت الروبي” الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم ومنهم كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد، والفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث الفيلم حول المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات ولكنه يعود مجددا بسبب ظروف طارئة على حياته مما يجعله يتعرض لكثير من المواقف الصعبة التي تغير مسارات حياته ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.

آخر أعمال منى زكي

يُذكر أن عرض للفنانة مني زكي في رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية الذي حقق نجاحًا كبيرا وحصد العديد من الجوائز.

وتتناول منى زكي في مسلسلها الجديد مجموعة من القضايا المتعلقة بالمرأة وضرورة تمكينها في مختلف أنشطة المجتمع.

ويناقش مسلسل تحت الوصاية قانون وصاية الأم على الأبناء بعد رحيل الأب، من خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي.

وتجسد الفنانة منى زكي، بالعمل شخصية سيدة أربعينية تدعى “حنان” ربة منزل وأم لطفلين، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل، ما يضطرها للتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد. وتجد فيها الكثير من الأزمات والصعوبات مع أهل زوجها ومجتمعها المحيط.

الخليج 365

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