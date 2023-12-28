طرح أغنية "غلط بغلط" من فيلم "درويلة" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "درويلة" الأغنية الدعائية الأولى للعمل والتي حملت إسم "غلط بغلط" ويغنيها الفنان حسني شتا في ظهوره لأول مرة في عالم الغناء.

الأغنية تم طرحها على "يوتيوب" استعدادا لطرح الفيلم خلال الفترة المقبلة.

أغنية "غلط بغلط" من كلمات وألحان محمد دياسطي وتوزيع محمد خالد.

تدور أحداث فيلم "درويلة" في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

الفيلم بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، محمد علي رزق، لبنى ونس، ومن إخراج معوض إسماعيل.

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