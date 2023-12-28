شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Wonka يتخطى حاجز الـ 200 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم Wonka حاجز الـ 200 مليون دولار، حيث وصلت إلى 263 مليونًا و 452 ألف دولار عالميًا، منذ طرحه يوم 15 ديسمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 85 مليونا و852 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و177 مليونًا و600 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Wonka مع أحلامه في افتتاح متجر في مدينة تشتهر بالشوكولاتة، يكتشف الشاب الفقير ويلي ونكا أن هذه الصناعة يديرها كارتل من صانعي الشوكولاتة الجشعين.

فيلم Wonka من بطولة كل من تيموثي شالاميت، جوستاف داى، موراي ماك آرثر، بول جي ريموند، بيرتي كابلان، إيسي سوتي، كوبنا هولدبروك سميث، ماتيلدا تاكر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، كالاه لين، باترسون جوزيف.