رمز وطني| إطلاق اسم محمود عبد العزيز على محور شهير بمصر… إليكم موقعه بالصورة

كتب امير فتحي في الخميس 28 ديسمبر 2023 05:18 صباحاً - أعلن محمد محمود عبد العزيز، عن إطلاق اسم والده الراحل محمود عبد العزيز، على أحد المحاور المرورية الجديدة، بطريق مدينة العلمين الجديدة.

إطلاق اسم محمود عبد العزيز على إحدى المحاور المرورية

نشر محمد محمود عبد العزيز، على «إنستجرام» صورة لافتة مدون بها اسم والده، وعلق عليها قائلاً: “شكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم.. وشكراً لمصرنا الحبيبة.. شكراً لكل القائمين على هذه اللفتة”.

وأضاف: “هذا التقدير الذي أسعدنا كثيراً والذي يدل على تقدير دولتنا العظيمة لأبنائها ولكل قاماتها وفنانينها ولكل من عمل وضحى من أجلها.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا”.

عادل إمام

ويأتي ذلك، بعد أسابيع قليلة من موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، على إطلاق اسم الفنان عادل إمام، على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.

وعبّر كثير من الفنانات عن سعادتهم بذلك القرار، منهم الفنانة هاله صدقي، التي أعربت عن سعاتها، وقالت: «هو يستاهل أكتر من كده»، وعلقت الفنانة يسرا عن ذلك قائلة: «عادل إمام يستاهل تمثال في أحسن ميدان من ميادين مصر»، أما عن إلهام شاهين قالت: «أنا مبسوطة جداً إن اسم الزعيم عادل إمام يبقى على كوبري لتخليد اسمه طول الحياة».

سمير غانم

اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اسم الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، على أحد الكباري الجديدة على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة في اغسطس عام 2021.

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكتبت من خلال حسابها الشخصى على «إنستجرام»: «شكراً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يرحمك يا بابي، هفضل طول عمري فخورة بيك وفخورة إني شايلة اسمك»، كما قدمت أيضاً الفنانة إيمي سمير غانم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: «شكراً سيادة الرئيس».

محمود ياسين

في مارس عام 2021، أطلقت محافظة بور سعيد اسم الراحل محمود ياسين على شارع طرح البحر 2 سابقاً، تقديراً إلى مشواره المهني والفني الكبير وتخليداً لاسمه وذكراه.

وتقدم نجل الراحل بتوجيه الشكر إلى محافظ بور سعيد، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإطلاق اسم الفنان محمود ياسين على أحد شوارع بورسعيد الغالية، كل الشكر والتقدير باسمي وباسم أسرة الفنان محمود ياسين لكل بورسعيد وأهل بورسعيد».

الخليج 365

الخليج 365

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